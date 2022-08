Napoli-Sassuolo, 10 milioni di distanza per Raspadori

La distanza che separa Giacomo Raspadori dal Napoli è di circa 10 milioni. De Laurentiis ha alzato l'offerta dai 31 iniziali a 35 milioni di euro (30+5 di bonus). Il Sassuolo, invece, partito da una richiesta di 36 più 6, non è intenzionato a scendere sotto i 35 mln più bonus, più il 10% sulla futura rivendita. Nonostante il rilancio del club partenopeo la linea dei neroverdi rimane immutata, non avendo la necessità di vendere un altro gioiello dopo la partenza di Scamacca. A differenza dell'attaccante partito per Londra, Raspadori ha altri due anni di contratto e ciò significa che questo è l’ultimo mercato dove si può vendere a un prezzo alto, dopo andrebbe a calare. Il Napoli resta comunque la destinazione che Jack vuole, ne ha già parlato anche con Dionisi. Il gap è colmabile, ma De Laurentiis si tiene al momento un po' più basso perché ancora non ha venduto Fabian Ruiz che molto probabilmente andrà al Paris Saint Germain e di fatto Raspadori sarà il suo sostituto, come importanza nel progetto e non come ruolo chiaramente.