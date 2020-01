Napoli: Rrahmani, visite a Villa Stuart e appuntamento a giugno

RINFORZO IN DIFESA

Doppio colpo a centrocampo, con gli arrivi alla corte di Gattuso di Demme e Lobotka, e ora il Napoli si assicura un difensore per l'immediato futuro. A Villa Stuart a Roma visite mediche per Amir Rrahmani, il centrale kosovaro di 25 anni prelevato dal Verona per 12 milioni di euro più due di bonus e che resterà in gialloblù fino a fine stagione. Per il giocatore contratto di cinque anni a 1,8 milioni di euro a stagione. Sempre con il Verona il Napoli punta adesso a chiudere per il centrocampista marocchino Amrabat ma c'è da fare i conti con la folta concorrenza.

Il ds azzurro Giuntoli aveva trovato un accordo complessivo da 30 milioni di euro per assicurarsi in un colpo solo sia Rrahmani che Amrabat, ma poi per il marocchino si sono fatte sotto l'Inter, che ha contattato i suoi agenti, e la Fiorentina. E la corsa al centrocampista si è complicata. In stallo anche la trattativa per il terzino dell'Olympiacos Tsimikas: Ghoulam non ha nessuna intenzione di lasciare il Napoli a gennaio e vuole giocarsi le sue chance in azzurro.