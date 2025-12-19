Fiorentina, per la difesa spunta Coppola

A gennaio la Fiorentina acquisterà un difensore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'obiettivo principale del ds Goretti sarebbe Diego Coppola del Brighton. L'ex Verona è approdato in Inghilterra la scorsa estate ma l'avventura si sta rivelando più complicata del previsto e potrebbe dunque decidere di tornare in Italia già nella sessione invernale di mercato. La dirigenza viola ha intensificato i contatti con l'agente del difensore e nelle prossime ore inizierà anche a dialogare con il club.