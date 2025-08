Napoli, Raspadori decide il mercato: se va all’Atletico pronti due colpi a sinistra

Il casting per l’ala sinistra è partito già da diverse settimane e i protagonisti sono tanti. Dopo aver rinunciato a Dan Ndoye, passato al Nottingham Forest dal Bologna in un’operazione da circa 50 milioni di euro complessivi, Manna ha iniziato a studiare le possibili alternative e tutte portano in Premier League. Da Chiesa a Grealish, da Sterling a Sancho, tutte operazioni complicate dove servirà trovare la quadra sia coi club che con i calciatori, visti gli ingaggi pesanti in media con gli stipendi inglesi. Tutti esuberi che lasceranno i rispettivi club, il più indietro è Sterling visti i 30 anni e lo stipendio vicino ai 15 milioni netti a stagione. Su Sancho è avanti la Juventus, che però prima di provare a chiudere con lo United deve risolvere le questioni in uscita, da Vlahovic a Nico Gonzalez, e il Napoli può inserirsi. Grealish ha mercato in Premier e non sarà facile portarlo in Italia, mentre Chiesa spinge per il ritorno in Serie A ma ha un ingaggio pesante e vuole giocare con continuità per rientrare nel giro della Nazionale.