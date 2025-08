Napoli, Miretti e Gutierrez si avvicinano

Un terzino sinistro e una mezzala. Sono questi i prossimi due colpi per il Napoli, che sta ampliando la rosa in vista del ritorno in Champions League. I due giocatori in questione rispondono ai nomi di Miguel Gutierrez e Fabio Miretti. Acquisti anche in prospettiva, visto che il primo ha 24 anni e il secondo solo 22, nonostante una buona esperienza anche a livello internazionale.