Il Milan e il Liverpool hanno avuto un primo approccio formale per Darwin Nunez. Lo rivela Sky Sports che sottolinea anche come l'Al Hilal si sia mosso in maniera concreta per l'uruguagio. I rossoneri vorrebbero l'ex Benfica per l'attacco, ma è chiaro come il prezzo che ne fa il Liverpool (almeno 70 milioni di euro) sia proibitivo per il Milan.