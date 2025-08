Napoli, Gutierrez è vicino, Sterling e Grealish si allontanano e Raspadori è tentato dal Cholo

L'impressione, come riporta il Corriere dello sport, è che sia cambiata la strategia del Napoli. Non più la caccia a un esterno alto, Sterling e Grealish sono fuori rosa nei rispettivi club ma hanno ingaggi proibitivi, ma l'assalto a un esterno a tutta fascia per permettere al nuovo Conte trasformista tattico, come ha dimostrato la scorsa stagione, di avere alternative non solo di giocatori ma anche di ruoli differenti per cambiare il sistema di gioco a seconda degli avversari o dei momenti della gara. Ciò non toglie che, se dovessero aprirsi soluzioni particolari (tipo la voglia di rilanciare un Chiesa disposto a ridursi l'ingaggio), si possa tornare a puntare sull'ennesimo esterno alto.