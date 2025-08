Scudetto del Napoli: un francobollo speciale celebre l'impresa partenopea

La tiratura è di 400.005 francobolli e 150.000 foglietti contenenti rispettivamente quattro esemplari di francobolli per complessivi 600.000 pezzi. "Una nuova pagina di storia, un'altra impresa che diventa leggenda - si legge nel testo del bollettino -: il Napoli è Campione d'Italia per la quarta volta. Dopo il trionfo del 2023, la squadra azzurra torna sul tetto del calcio italiano, confermando ambizione, solidità e spirito vincente. Un successo costruito con costanza e disciplina grazie anche alla guida carismatica di Antonio Conte, architetto di un gruppo compatto e determinato". Già per lo scudetto 2022/2023 era stato emesso un francobollo per celebrare la vittoria.