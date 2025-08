Il Napoli accelera per Miretti: la Juventus chiede 15 milioni, trattativa avviata

La Juventus valuta Fabio Miretti 14-15 milioni di euro, una cifra che fa riflettere il Napoli che si è preso qualche giorno per preparare l'affondo decisivo per un investimento buono per l'immediato, ma anche in prospettiva, un po' come tutto il mercato azzurro in questa sessione ad eccezione di De Bruyne. Se l'accordo non si dovesse trovare il Napoli ha pronte diverse alternative per la mediana.