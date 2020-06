Napoli: profilo fake annuncia il rinnovo di Callejon, la moglie si infuria

Un profilo Instagram fake, che si autoproclamava 'account ufficiale' di José Maria Callejon, ha scatenato le ire della moglie dell'attaccante del Napoli, Marta Ponsati. In un lungo post, infatti, veniva annunciato il rinnovo con il club partenopeo, con tanto di messaggi d'amore per la squadra e per la città. Le cronache delle ultime settimane, però, raccontano ben altra storia: l'esterno spagnolo lascerà quasi certamente il club di De Laurentiis a fine stagione e lo sfogo della moglie lo conferma indirettamente: "Questo profilo è un falso - ha sottolineato in una story - Quanto poco sai di José per mettergli in bocca certe parole...".