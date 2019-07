Napoli, preso Elmas: al Fenerbahce 15 milioni più tre di bonus

09/07/2019

Carlo Ancelotti è stato accontentato. Il tecnico del Napoli aveva chiesto rinforzi a centrocampo dopo la partenza di Diawara e la società azzurra ha chiuso con il Fenerbahce per il 19enne Eljif Elmas . Intesa raggiunta sulla base di 15 milioni più tre di bonus: il giocatore di origine macedone (e amico di Goran Pandev) tra oggi e domani sarà in Italia per svolgere le visite mediche e firmare con il club partenopeo. Elmas era seguito anche dalla Fiorentina e dall'Inter.

Dopo l'esordio nella massima serie macedone a 16 anni (con la maglia del Rabotnicki), il giovane centrocampista giunge in Turchia nel 2017 e in due stagioni colleziona complessivamente 68 presenze mettendo a segno 14 gol. 12 invece le apparizioni in Nazionale (2 reti). E' nell'ultimo campionato che arriva la grande maturazione con il conseguente interesse dei Viola, dei nerazzurri e del Napoli.



I campani hanno così a disposizione un elemento molto duttile in grado di giocare in diversi ruoli sulla mediana, al centro (posizione naturale) e a sinistra, e all'occorrenza anche sulla trequarti. Un prezioso jolly in attesa del grande obiettivo dichiarato, quel James Rodriguez tanto apprezzato da Ancelotti.