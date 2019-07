Napoli, Giuntoli all'assalto di James: blitz a Madrid e incontro con Mendes

08/07/2019

Il Napoli rompe gli indugi e va deciso all'assalto di James Rodriguez, al momento il principale obiettivo di Carlo Ancelotti per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Il ds partenopeo, Cristiano Giuntoli, in giornata è volato a Madrid dove c'è stato un incontro con l'agente del colombiano, Jorge Mendes. Gli azzurri devono bruciare la concorrenza dell'Atletico Madrid, che negli ultimi giorni sta provando a inserirsi.