Napoli, per Oshimhen novità in vista: contatti AdL-Psg. Kvara non si muove

NAPOLI

La partenza del nigeriano frenata dalla clausola di 130 mln. Pronto il rinnovo per il georgiano e martedì Conte vede l'agente di Di Lorenzo

© Getty Images Di certo c'è soltanto che Osimhen lascerà il Napoli ma non si sa ancora dove andrà. La clausola di 130 milioni di euro frena qualsiasi pretendente e blocca di fatto il mercato del club azzurro (Conte vuole Lukaku e Chiesa per l'attacco e Buongiorno per la difesa). Il Psg lo vuole, anche l'Arsenal ci ha fatto un pensiero così come Chelsea e Manchester United e negli ultimi giorni è spuntata l'ipotesi Arabia Saudita. Nulla di concreto però finora anche se a breve potrebbero esserci novità. Secondo Il Mattino infatti il presidente De Laurentiis ha in programma un incontro con il numero uno del Psg Al Khelaifi, con cui i contatti sono costanti, per trovare un'intesa per il trasferimento dell'attaccante nigeriano a Parigi.

Vedi anche napoli Conte: "Napoli esperienza unica, ai tifosi dico 'Amma faticà'"

E nell'incontro verrà confermato il no per la cessione di Kvaratskhelia, che avrebbe già dato l'ok per il trasferimento al Psg per un quinquennale da 7,5 milioni di euro, ma di cui De Laurentiis non vuole assolutamente privarsi. Il presidente azzurro anzi ha già preparato per il georgiano il nuovo contratto con scadenza 2028 a 4 milioni più bonus a stagione. Martedì intanto Antonio Conte vedrà l'agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, dopo il botta e risposta a distanza con la società ("AdL incoerente, continuerò a lavorare perché se ne vada" la replica di Giuffredi al comunicato del Napoli sull'incedibilità del giocatore). Il neo tecnico azzurro punta sul giocatore e vuole ricucire lo strappo: la fascia da capitano sarà ancora sua.