Conte: "Napoli esperienza unica, ai tifosi dico 'Amma faticà'"

IL MESSAGGIO

Il neo tecnico azzurro racconta le sue prime sensazioni: "Ho grande entusiasmo ma anche tanta voglia di viverla"

© X Napoli "Se mi dicono Napoli mi vengono in mente tante cose, è una delle città più belle al mondo. Il popolo napoletano è un popolo di passione. So che sarà una bellissima esperienza, calcistica e di vita, ho grande entusiasmo ma anche tanta voglia di viverla. Avendo l'opportunità di fare questo mestiere, vivere un'esperienza al Napoli è unica. Se uno ha il privilegio di poterla fare, non deve perdersi questa esperienza". Attraverso un video pubblicato sui canali ufficiali del Napoli, Antonio Conte racconta le sue prime sensazioni da allenatore degli azzurri". Un messaggio ai tifosi: "Ai tifosi e a tutto l'ambiente c'è solo da dire una cosa: Amma faticà".

E ancora: "Lo stadio Maradona mi evoca un bellissimo ricordo. Napoli-Lecce, quando ho avuto il privilegio di marcare Diego. Abbiamo perso 3-2 alla fine perché fece gol Carnevale però il ricordo più grande è stato il mio primo gol in Serie A. Proprio al Maradona marcando Maradona. Fu per me una grandissima soddisfazione".