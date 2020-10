Napoli, per il centrocampo di Gattuso c'è Bakayoko

Il Napoli è pronto a dare l'assalto a Tiémoué Bakayoko. Il ds Giuntoli è in contatto con il Chelsea per chiudere, in questi ultimi giorni di mercato, l'operazione col giocatore. La formula è quella del prestito oneroso con o senza obbligo di riscatto. Il club londinese, invece, vorrebbe inserire il diritto nel contratto. Al giocatore andrebbero 2 milioni netti a stagione per due anni a fronte dei 3,5 che percepisce attualmente.