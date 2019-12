Napoli, per gennaio Gattuso vuole Rodriguez e Torreira

MANOVRE AZZURRE

"Devo rimettere in sesto una squadra che con Gattuso ha un modo diverso di giocare: va rinforzato il centrocampo e la difesa deve concedere meno. Tutto quello che avevamo fatto in funzione di Carlo, va ora rifatto in funzione di Rino" ha detto Aurelio De Laurentiis alla festa di Natale del Napoli, annunciando di fatto che gli azzurri saranno molto attivi nell'imminente mercato di gennaio. Le priorità del Napoli per uscire dalla crisi sono un terzino sinistro e un centrocampista di costruzione e secondo Il Corriere dello Sport sul taccuino di Giuntoli ci sarebbero soprattutto Ricardo Rodriguez e Lucas Torreira. Napoli, la cena di Natale sscnapoli.it







Chiuso al Milan da Theo Hernandez e con Euro 2020 all'orizzonte, lo svizzero, che con Pioli non trova spazio, può lasciare i rossoneri e ritrovare Gattuso in Campania: i continui problemi fisici di Ghoulam, obbligano infatti gli azzurri a trovare un'alternativa a Mario Rui. Rodriguez, 27 anni, è una tentazione, un pensiero che può diventare concreto molto presto.

Come sembra già concreta la trattativa per portare in azzurro Torreira, che all'Arsenal pare aver perso considerazione dopo l'esonero di Emery e piace agli azzurri da tempo. Resta da capire la formula del trasferimento, se sarà in prestito o a titolo definitivo, ma l'ex Pescara sembra molto vicino e prendere il posto nel 4-3-3 azzurro che fu di Jorginho.

