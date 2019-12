Napoli, AdL alla cena di Natale: "Il peggio è passato"

LA CENA NATALIZIA

Il Napoli si è ritrovato alla tradizionale cena natalizia. Durante la serata, dopo lo scambio di auguri, Aurelio De Laurentiis ha poi rivolto un discorso al gruppo azzurro. "Ci voleva una sferzata, Gattuso mi ha subito impressionato per la sua forza e la sua umanità - ha detto il presidente -. E' l'unico che ci può traghettare verso una grande bellezza. A tutti voi dico: siate sereni perché il peggio è passato. Il sole sorge sulle vostre vite. Viva il Napoli e viva l'azzurro". Napoli, la cena di Natale sscnapoli.it

Le foto della cena di Natale del Napoli.





Dopo il presidente ha preso la parola anche Rino Gattuso, il cui debutto al posto di Carlo Ancelotti non è stato dei migliori. Ma il tecnico prova a trasmettere tutta la sua carica alla squadra: "Non è un bel periodo, ma testa alta. Abbiamo la possibilità per uscire da questa situazione. Napoli è una piazza importante con una maglia importante. Abbiamo una Società fortissima e una squadra fortissima. Credo fortemente in voi".