Napoli, prima di Natale De Laurentiis sblocca gli stipendi: è disgelo sulle multe

PROVE DI DISTENSIONE

I risultati non arrivano e la classifica piange, ma il Natale, si sa, rende tutti più buoni e Aurelio De Laurentiis non fa eccezione: stando a quanto riporta Il Mattino, infatti, in casa Napoli arriverebbero i primi segnali di disgelo dopo l'ammutinamento della notte post gara contro il Salisburgo. Il presidente azzurro, si legge, avrebbe sbloccato gli stipendi dei giocatori, che a novembre erano stati messi temporaneamente in stand-by, e anche per quanto riguarda le multe ci sarebbe ancora tempo per una conciliazione. Napoli, sprofondo azzurro

AdL tende dunque la mano ai suoi calciatori e secondo il quotidiano napoletano il merito non è di Gennaro Gattuso, perché il presidente azzurro avrebbe maturato questa decisione già prima dell'esonero di Ancelotti. De laurentiis vorrebbe togliere qualsiasi possibile alibi alla squadra, che deve pensare solo al campo, e così avrebbe deciso di 'perdonare' i rivoltosi: un Collegio arbitrale non è ancora stato costituito, segnale che il Napoli non intende andare fino in fondo nel pagamento delle multe e infatti i segnali che arrivano ai procuratori dei calciatori sarebbero di totale distensione.

Un tentativo di arrivare al disgelo da parte del presidente azzurro, che in attesa del mercato di gennaio (c'è l'offerta per Torreira) si aspetta una reazione già dall'ultima partita dell'anno contro il Sassuolo. Cambiare decisamente rotta è un imperativo per il Napoli, anche perché agli ottavi di Champions gli azzurri dovranno vedersela con il Barcellona del sei volte Pallone d'Oro Messi.

Vedi anche Calcio estero Accordo Ancelotti-Everton, la palla passa a De Laurentiis