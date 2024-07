Napoli, Osimhen verso il PSG ma la chiusura della trattativa è ancora lontana

MANOVRE AZZURRE

La trattativa tra i club è in corso ma ancora lontana dalla chiusura: intanto Osimhen si allena in ritiro con i compagni

© Getty Images L'addio di Victor Osimhen dal Napoli si avvicina, ma ancora non è sul punto di concretizzarsi. L'attaccante nigeriano continua ad allenarsi in ritiro con il Napoli in attesa del PSG, unico club che al momento sembra essere deciso a investire su di lui. Il Napoli e i parigini continuano a trattare per trovare il quadro della situazione: la richiesta di ADL è di 130 milioni (il valore della clausola rescissoria), ma il PSG vuole abbassare le pretese. Possibile che si chiuda a 100 milioni.

Nel frattempo, Osimhen si allena in ritiro con il Napoli, ma nelle esercitazioni tattiche non viene inserito tra i titolari. Un segnale che la trattativa tra i club sia reale, ma ancora non vicina alla chiusura. A livello di stipendio, il PSG ha offerto 14 milioni all'attaccante, 4 in più rispetto ai 10 percepiti attualmente in azzurro. La volontà del calciatore è chiara: ora i due club devono trovare l'intesa per chiudere l'operazione.

LINDSTROM VERSO LA PREMIER LEAGUE

Oltre a Osimhen, un altro attaccante potrebbe lasciare il Napoli: si tratta di Jesper Lindstrom, pronto a lasciare l'Italia dopo un solo anno. Su di lui è forte l'interesse dell'Everton, che continua a trattare con il club partenopeo. L'operazione dovrebbe essere impostata in prestito con opzione di riscatto, da capire se obbligo o diritto. Le parti sono ancora al lavoro per trovare una soluzione.