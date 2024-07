Napoli, Osimhen parte per il ritiro a Castel Di Sangro in attesa del PSG

MANOVRE AZZURRE

L'attaccante nigeriano si unirà ai compagni in ritiro in attesa di sviluppi della trattativa con il Paris Saint-Germain

Victor Osimhen lascerà il Napoli, ma non così velocemente. L'attaccante nigeriano da tempo considera chiusa la propria avventura al Napoli e in questa sessione lascerà il club azzurro. Prima, però, deve arrivare l'offerta giusta, che ancora non è stata recapitata a De Laurentiis. Nonostante sia un "separato in casa", Osimhen partirà insieme ai compagni per il ritiro di Castel Di Sangro in attesa di ulteriori sviluppi della trattativa con il PSG.