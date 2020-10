Napoli, oggi una risposta per l'arrivo di Bakayoko

Sono ore d'attesa a Napoli, sì per i tamponi ma anche per quanto riguarda il mercato. Ultimi colpi per rinforzare la rosa e sfoltirla allo stesso tempo. L'obiettivo principale del ds Giuntoli è in questi giorni Tiémoué Bakayoko, classe '94, del Chelsea con un passato recentissimo al Milan. E' un giocatore di sostanza e qualità per rinforzare il centrocampo di Rino Gattuso. La formula per portare l'ivoriano sotto al Vesuvio è quella del prestito con l'obbligo di riscatto. Bakayoko guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, a Napoli sono d'accordo per una cifra vicina ai 2 milioni.