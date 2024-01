Napoli, Ngonge ha firmato: il nuovo attaccante vola a Riad con Traoré

AFFARE FATTO

Il belga classe 2000 arriva dal Verona a cui vanno 20 milioni di euro più bonus

Cyril Ngonge è un nuovo giocatore del Napoli e dopo il 3-0 nella semifinale della Supercoppa italiana gli azzurri hanno battuto la Fiorentina anche nella corsa all'attaccante belga. Ngonge ha firmato il contratto con gli azzurri e lascia il Verona a metà campionato dopo aver collezionato 6 gol e 2 assist con i gialloblù in tutte le competizioni, l'ultimo nello scontro salvezza vinto contro l'Empoli. Il classe 2000 è costato al Napoli 20 milioni di euro più bonus.

L'accordo tra Napoli e Verona è stato trovato a inizio settimana escludendo dalla trattativa la Fiorentina, ma solo dopo la sfida di Riad il giocatore ha avuto il via libera per completare l'iter e firmare il nuovo contratto.

Per Ngonge subito l'occasioni di alzare un trofeo nella nuova avventura, come del resto per l'altro neoacquisto Traoré: entrambi voleranno a Riad in occasione della finale di Supercoppa italiana di lunedì 22 gennaio.