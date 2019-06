Napoli, minaccia Atletico per James Rodriguez

27/06/2019

L'Atletico, che in queste ore sta definendo l'acquisto del talento del Benfica Joao Felix, già obiettivo della Juve, per una cifra monstre di 126 milioni di euro, deve comunque prima pensare a vendere prima di avviare un'eventuale trattativa per il 27enne colombiano. Il Napoli in ogni caso resta in pole: Ancelotti, che ha già avuto James Rodriguez sia a Madrid che a Monaco di Baviera, sogna di fare il tris e il presidente De Laurentiis è pronto ad accontentarlo ("Poiché lui lo desidera fortemente, io non faccio una piega, ho detto va bene anche se è costosissimo andiamo avanti"). Un altro nome caldo in casa Napoli è quello di Veretout, nel mirino anche di Roma e Milan. Il centrocampista francese, classe 1993, ha già dato il suo ok agli azzurri. Con la Fiorentina che valuta il giocatore 25 milioni, potrebbero essere decisive le contropartite tecniche: non solo Rog ma anche Mario Rui.