Napoli, Mertens pensa al ritorno in Belgio: Van Bommel lo vuole all'Anversa

RITORNO IN PATRIA

Sul fronte Napoli-Mertens regna il silenzio. Rinnovo improbabile, e oltre alla pista Lazio si aggiunge un clamoroso rientro in Belgio

Le lancette dell'orologio si fanno sempre più rumorose: il tempo passa inesorabilmente, e Dries Mertens si allontana sempre più dall'orbita del Napoli. La trattativa per il rinnovo è sepolta, e Dries sta valutando altre piste. Oltre alla corte della Lazio, che ha chiesto al belga di abbassare le sue pretese economiche, spunta la suggestione Anversa: sulla panchina del club siede Mark Van Bommel, il quale avrebbe chiamato Mertens per venire a giocare nella sua squadra, come svela HLN Sport.

Vedi anche Mercato Mertens, la Lazio insiste: Sarri interviene per riavere il suo "pupillo" Certo, l'Anversa non può garantire le sontuose cifre che Dries ha richiesto ai principali club interessati, ma l'idea di rientrare in un ambiente familiare stuzzica il belga. Con Van Bommel inoltre, Mertens condivide un rapporto speciale: i due erano compagni di squadra al PSV. All'Anversa l'ormai ex giocatore azzurro ritroverebbe il suo compagno di Nazionale Radja Nainggolan. Insomma, il desiderio di monetizzare verrebbe controbilanciato dal richiamo della terra madre. E a 35 anni, Mertens questo se lo può concedere.



Sull'asse laziale intanto, si è aperta una fase di riflessione: l'intervento di Maurizio Sarri ha dato un'accelerata alla trattativa: al belga è stato chiesto di abbassare le richieste d'ingaggio a 4 milioni di euro annui. Da una parte Sarri farebbe carte false per riprendersi il suo pupillo, dall'altra Mertens sa che le soluzioni cominciano a scarseggiare.