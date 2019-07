Napoli, Mertens: "Forse è l'ultima stagione"

Dries Mertens e José Maria Callejon si apprestano a vivere l'ultima annata al Napoli? Un post dell'attaccante belga su Instagram sembra suggerire che la stagione 2019/20 porterà i due a lasciare la maglia azzurra. "Siamo arrivati insieme a Napoli e adesso inizia il nostro settimo campionato in maglia azzurra, forse l'ultimo... ma quanto ci siamo divertiti, fratello! Quando mi abbracci così mi fai morire" scrive Mertens accanto al video dei due che cantano 'O surdat 'nnamurato.

Non unicamente un post nostalgico visto che dietro le frasi di Mertens si nasconde un discorso contrattuale: entrambi andranno in, quando entrambi avranno 33 anni, magari vorranno provere nuove esperienze per l'ultimo contratto importante della carriera o magari sarà lo stesso Napoli a decidere di non rinnovare. Ghoulam tifa per un prolungamento: "Niente ultimo anno, non farmi emozionare così" il commento al post del belga.