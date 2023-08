Napoli, Benitez pronto a salutare Gabri Veiga: "Ha una clausola, può andare via"

MANOVRE AZZURRE

Il tecnico dei galiziani manda un messaggio agli azzurri che negli ultimi giorni hanno aumentato il pressing per arrivare al 21enne

Gabri Veiga è un obiettivo per il Napoli di Rudi Garcia e l'ex tecnico Rafa Benitez lo sa bene, tanto da aprire al prossimo addio del giocatore spagnolo. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Liga del Celta Vigo contro l'Osasuna, l'allenatore ha infatti sottolineato: "Ha una clausola e si parla molto che può andare via e quando andrà via. Il mercato è così, l'interesse per lui è reale e può arrivare una squadra che paga e tu non puoi fare niente".

Il riferimento, non tanto velato, è proprio al suo ex Napoli, che negli ultimi giorni è piombato con insistenza sul giocatore visto come il sostituto naturale di Piotr Zielinski. Un colpo in prospettiva per la società azzurra che si è vista però respingere una doppia offerta vicina ai 30 milioni. Il prossimo affondo potrebbe però essere quello decisivo, col ds Meluso pronto a mettere sul piatto 35 milioni avvicinandosi di parecchio alla clausola del 21enne spagnolo.

Il Celta, infatti, ha fissato il prezzo a 40 milioni, ma i partenopei non vorrebbero arrivare a sborsarli puntando a uno sconto, seppur minimo. Le parole di Benitez accendono quindi il mercato, anche se il rebus sulla clausola resta presente: "È in una situazione come altri giocatori di altre squadre, per cui il mercato è aperto, ha una clausola. Non sappiamo se andrà via prima o poi, all'improvviso può arrivare una squadra che paga la clausola e tu non puoi fare niente o può arrivare una squadra che fa un'offerta vicina". Vedi anche napoli Napoli, c'è il sì di Gabri Veiga: pronta una nuova offerta al Celta per il post Zielinski E sulle condizioni del 21enne galiziano, Benitez è stato chiaro: "Lui è un giocatore che mi piace, può segnare gol e aiutare la squadra a vincere, ma la situazione è quella che è. Per noi l'ideale sarebbe risolvere presto la situazione, ma di base sono contento di averlo. È arrivato un po' più tardi in squadra quest'estate, gli manca il ritmo partita che possono avere i compagni, ma resta un giocatore importante. Gli ho parlato della percezione della situazione, per farlo concentrare sul lavoro come stiamo facendo".