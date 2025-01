Napoli, Manna: "Garnacho e Adeyemi ci interessano, ma non a cifre fuori mercato"

"Siamo orgogliosi di quello che i ragazzi stanno facendo e del lavoro del mister, siamo soddisfatti. Ma abbiamo sempre detto che questo è un percorso - ha proseguito il ds -. Se vogliamo competere in Italia e poi in Europa la squadra va migliorata, quindi aggiungendo a ogni sessione dei pezzi. Non so se lo faremo ora o a giugno ma lo faremo, condividiamo questo pensiero col mister. Migliorare la squadra non è facile".