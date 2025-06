Napoli, è fatta per De Bruyne: ultimo via libera del giocatore per un biennale. Conte vuole Musah

Il belga non sarà l'unico rinforzo per il reparto del Napoli. Ad Antonio Conte piace Yunus Musah del Milan, seppure reduce da una stagione deludente in rossonero. Il centrocampista della nazionale statunitense piace al tecnico salentino per la sua duttilità e per la fisicità, potendo giocare in più ruoli in mezzo al campo: davanti alla difesa, come mezz'ala destra e come esterno offensivo all'occorrenza. Musah è nel radar del ds Manna da più di un anno e il Milan chiede 25 milioni di euro per lasciarlo partire.