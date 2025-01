Garnacho o Adeyemi? Il Napoli tiene aperte le due piste. Difesa: torna di moda Biraghi

Garnacho o Adeyemi per il dopo Kvara? Il Napoli tiene aperte entrambe le piste: difficile la prima, più percorribile la seconda. Il ds azzurro Giovanni Manna è pronto a partire, se serve, per Manchester o per Dortmund. Lo spagnolo naturalizzato argentino dello United è sempre stato il nome in pole ma lo United non scende dalla richiesta di 70 milioni (il Napoli è disposto ad arrivare a 50 milioni più 5 di bonus) e la concorrenza agguerrita del Chelsea, disposto ad avvicinarsi alle pretese dei rivali di Premier League, fa paura. In ogni caso il club azzurro non ha intenzione di tirarsi indietro sull'obiettivo e anche nella giornata di venerdì ha tenuto aperte le comunicazioni con l'entourage di Garnacho. Dall'altra parte però il Napoli è in pressing sull'esterno tedesco di origine nigeriana, che il Dortmund potrebbe lasciar partire per 45 milioni tra base fissa e bonus. C'è ancora da convincere il giocatore, che preferirebbe partire a giugno. La telefonata di Antonio Conte - come riporta il Corriere dello Sport - ha sì smosso le acque ma restano le perplessità, legate anche a motivi familiari.