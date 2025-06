Il Napoli non si ferma: pronti 50 milioni di euro per Lookman, ma l'Atalanta ne chiede di più

Al resto dovrà pensare anche Lookman che, non è una novità, aspetta sempre una chiamata da Premier League e Liga dopo aver sfiorato il Psg nel 2024. Conte è una garanzia tattica per molti giocatori e il nigeriano potrebbe essere uno di questi per fare coppia con Lukaku in attacco. Il tesoretto in casa Napoli può arrivare da Victor Osimhen, connazionale di Ademola Lookman che può portare nelle casse dei partenopei i 75 milioni di euro della clausola rescissoria. Dopo il prestito al Galatasaray l'attaccante nigeriano può tornare in Italia, con la Juventus che pensa seriamente a lui in caso di cessione di Vlahovic.