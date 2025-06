Napoli, ufficiale l'ingaggio di De Bruyne: "Non vedo l'ora di unirmi alla squadra"

IL PADRE: "PRESENZA DI CONTE FONDAMENTALE"

Ad accompagnare il centrocampista belga a Roma per le visite mediche c'è anche il padre Herwig, che ha rilasciato delle dichiarazioni alla stampa presente. "È qui con grande entusiasmo. Kevin ha scelto Napoli per l'aspetto sportivo. Grande sfida per lui, a questa età? Ha voluto la Serie A perché sa di poter giocare ancora ad alti livelli. A lui importa questo", le parole riportate da areanapoli.it. Poi prosegue, parlando anche di Conte: "La presenza di Antonio Conte è stata importante per lui. Numero di maglia? Non so quale indosserà. Sta vivendo una giornata intensa, farà le visite mediche e poi firmerà il contratto. L'Italia è più 'calda' di Manchester, ma lo sapevamo. Kevin è molto sereno. È venuto qui per il calcio e per il progetto del Napoli. Attendeva di conoscere il suo futuro ed è contento che sia in Serie A".