Napoli, il Galatasaray non molla Osimhen: "Fatta offerta, abbiamo il budget per tenerlo"

Dove giocherà nella prossima stagione Victor Osimhen? Il rifiuto del giocatore alla montagna di petroldollari dall'Arabia Saudita ha rivitalizzato le altre pretendenti, tra cui il Galatasaray dove l'attaccante di proprietà del Napoli ha giocato la scorsa stagione. Il vicepresidente del club turco è fiducioso che alla fine il nigeriano resterà a Istanbul. "Stiamo trattando Osimhen, ci sono però offerte di altre squadre. Anche il Galatasaray ha fatto un’offerta. Le possibilità che Victor rimanga aumentano di giorno in giorno, ma la trattativa è lunga - ha spiegato Ibrahim Hatipoglu allo spagnolo 'As' -. Noi abbiamo il budget per garantire la sua permanenza. Lo scorso anno quando ci è stato proposto Osimhen non avevamo bisogno di un attaccante, ma il suo nome era talmente importante che abbiamo chiuso la trattativa in due giorni. Abdullah Kavukcu, responsabile dei trasferimenti, sta gestendo la trattativa insieme all’agente George Gardi. Non sarà facile, ma ogni giorno che passa aumentano le probabilità che resti al Galatasaray". Osimhen ha una clausola di rescissione di 75 milioni di euro, valevole solo all'estero. Sul giocatore c'è anche il pressing del Manchester United, disposto a inserire nell'operazione l'ex Bologna Joshua Zirkzee per abbassare la parte cash. E pare proprio che Osi stia aspettando l'affondo decisivo dei Red Devils per sbarcare in Premier League.