Napoli, Malcuit chiama Pépé: "Può essere, fratello..."

18/07/2019

Le difficoltà sin qui riscontrate nella trattativa per arrivare a James Rodriguez hanno spinto il Napoli a iniziare a valutare piste alternative come quella che porta a Nicolas Pépé, attaccante del Lille per cui i francesi chiedono però non meno di 60 milioni di euro. Pépé al Napoli è un'idea a dir poco gradita a Malcuit, che ha giocato con l'ivoriano nella stagione 2017/2018 prima di vestire la maglia azzurra. Il terzino, nelle scorse ore, su Instagram ha condiviso il proprio desiderio attraverso una storia (poi rimossa) che non lasciava spazio a troppe interpretazioni: "Può essere fratello, nella Serie A". Una frase comparsa sopra a una foto che ritrae i due giocatori insieme con la maglia del Lilla. Un passato che, adesso, potrebbe evolversi in una nuova esperienza insieme alla corte di De Laurentiis...