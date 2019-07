Napoli, James in salita: Pépé alternativa di lusso

16/07/2019

Mentre dalla Spagna arrivano notizie poco rassicuranti per De Laurentiis su James, per il Napoli spunta un nuovo obiettivo di mercato. Stando a Marca, infatti, l'inserimento dell'Atletico starebbe complicando non poco i piani di AdL per il colombiano. Il quotidiano iberico è convinto che i colchoneros non molleranno la presa fino alla fine per l'attaccante dei Blancos e che alla fine gli azzurri non saranno in grado di accontentare il Real e versare i 42 mln cash chiesti da Florentino Perez.



Situazione complicata, che a Castel Volturno avrebbero già scelto di affrontare puntando i fari su un'alternativa di lusso: Nicolas Pépé. Il gioiello del Lille piace a tanti e costa molto (60-65 mln), è vero, ma è anche un profilo più giovane e ha un ingaggio inferiore a James. E trattare col Lille potrebbe essere meno problematico per De Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda la formula del pagamento e le contropartite.



Al netto del costo dell'operazione, anche in questo caso comunque l'affare non sarà affatto semplice da chiudere. Soprattutto a causa della concorrenza. Su Pépé, infatti, da tempo c'è anche il forte interesse del Psg e del Liverpool. In più però il Napoli ha un asso nella manica: Adam Ounas. L'algerino, infatti, piace molto al Lille e potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassare il costo del cartellino. Con James in salita a Napoli tentano il colpo Pépé.