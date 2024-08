Napoli-Lukaku slitta l'arrivo: manca l'accordo sui diritti d'immagine

CONTINUA L'ATTESA

La trattativa che dovrebbe portare Big Rom in azzurro ha avuto un rallentamento a sorpresa: manca l'accordo sui diritti d'immagine ma il trasferimento alla corte di Antonio Conte non è a rischio

Ci ha tenuti incollati al cellulare in attesa di sviluppi, ma ecco il colpo di scena inaspettato. La soap opera dell'estate che ha come protagonisti il Napoli di Conte e Lukaku, insieme all'altra avvincente tra Juve e Koopmeiners, sembrava ormai risolta e giunta al termine, ma non è così. Potrebbe esserci un picco intoppo, nulla di compromettente, ma i tifosi azzurri dovranno aspettare ancora qualche giorno per vedere finalmente l'ex Roma all'ombra del Vesuvio.

Tutto è ormai pronto, il Chelsea ha accettato l'ultima proposta degli azzurri e l'attaccante belga verrà ceduto per 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Manca solo la partenza di Big Rom verso l'Italia per le visite mediche di rito e l'annuncio ufficiale da parte del club ma... è tutto rimandato, per ora. Qual è il motivo? Non sono ancora stati perfezionati gli ultimi dettagli, in modo particolare quelle che riguardano i diritti d'immagine del calciatore. L'ennesimo ostacolo verso il ricongiungimento del tecnico azzurro con il suo pupillo ma nulla è compromesso, Lukaku tra qualche giorno sarà comunque un nuovo giocatore del Napoli.

Come riportato oggi dal Corriere dello Sport fino a circa un anno fa a promuovere l'immagine del calciatore belga era la Roc Nations Sports, agenzia americana di Jay-Z, che aveva siglato accordi con brand facoltosi. Il calciatore poi all'inizio del 2024 ha cambiato tutto e ora ha come sponsor una multinazionale americana di scarpe nota il tutto il mondo, il problema però è che la squadra di De Laurentiis gestisce la totale immagine dei suoi tesserati, questo è il fulcro del problema e il nodo da sciogliere nel più breve tempo possibile. Il club azzurro e l'entourage di Lukaku sono al lavoro per trovare un punto d'incontro. Conte scalpita, dopo la vittoria in casa con il Bologna ha detto: "Spero che quanto prima chiuda il mercato, per noi allenatori non è facile creare l'alchimia e il senso d'unione. Non dico niente perché non è ufficiale, ne parlerò quando lo sarà come ho fatto con Neres". D'altronde come disse il filosofo e scrittore tedesco Gotthold Ephraim Lessing: "L'attesa del piacere è essa stessa il piacere", dunque i tifosi azzurri possono già gioire e dormire a sonni tranquilli.