Napoli-Lozano, ultimi dettagli: martedì in Italia, mercoledì le visite

Stretta finale per Hirvin Lozano al Napoli. La trattativa tra il club partenopeo e il PSV Eindhoven è giunta ormai agli ultimi dettagli e nei prossimi giorni l'affare verrà chiuso. Le parti starebbero solo limando le ultime distanze e definendo la questione dei diritti di immagine. Secondo quanto si apprende circa i tempi dell'operazione, Lozano dovrebbe sbarcare in Italia nella giornata di martedì e già mercoledì dovrebbe sostenere le visite mediche a Roma. Poi verrà messo tutto nero su bianco. Per assicurarsi il messicano, De Laurentiis sborserà 42 mln di euro (una parte dei quali andrà ai messicani del Pachuca).