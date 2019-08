Napoli: oggi arriva Lozano, mister 42 milioni

In attesa di una risposta da parte di Mauro Icardi, il Napoli si prepara ad accogliere Hirving Lozano. L'attaccante messicano questa sera arriverà a Roma e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche: una volta superati i test di rito, il 24enne si legherà ai partenopei per cinque stagione. Il suo ingaggio dovrebbe superare i 4 milioni mentre al Psv andranno 42 mln bonus compresi (una percentuale finirà al Pachuca). Si tratta dunque del colpo più caro dell'era De Laurentiis: fino a questo momento il primato apparteneva a Gonzalo Higuain, acquistato nel 2013 per 39 milioni,