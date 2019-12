Napoli, è Lobotka il rinforzo a centrocampo per Gattuso

MANOVRE AZZURRE

Amrabat per giugno, Lobotka subito. Il Napoli prova a dare l'assalto al centrocampista del Celta di Vigo per regalare a Rino Gattuso l'atteso rinforzo in mediana. Gli emissari di mercato di Aurelio de Laurentiis sono al lavoro per trovare la quadra con il club spagnolo e strappare uno sconto di oltre il 50% sulla clausola rescissoria fissata a 50 milioni per il giocatore slovacco. Continuano intanto i contatti con l'Inter per valutare la fattibilità di uno scambio, a gennaio, tra Politano e Llorente. L'esterno nerazzurro piace molto a Gattuso che ha espressamente chiesto un mancino (ha soli esterni di piede destro). Lo spagnolo, d'altro canto, servirebbe a Conte per avere un'alternativa a Lukaku nel ruolo di punta centrale.

Non basta, però, perché il Napoli si è mosso concretamente anche con il Milan per Ricardo Rodriguez, esterno sinistro di difesa molto gradito a Rino. Gli azzurri hanno offerto per il momento un prestito con diritto di riscatto, mentre Maldini e Boban vorrebbero una cessione a titolo definitivo dello svizzero per poter fare soldi da reinvestire a gennaio. Siamo ai primi contatti, ma l'affare è particolarmente vivo anche se per Rodriguez si è informato anche il Fenerbahce.