Genoa, Valentin Carboni ha raggiunto i nuovi compagni a Moena

Ha già raggiunto il ritiro del Genoa a Moena l'ultimo giocatore preso dal Grifone, l'argentino Valentin Carboni che arriva in rossoblù dall'Inter con la formula del prestito secco più bonus a favore del club genovese in base a determinate condizioni a partire dal numero di presenze stagionali. Il giocatore, reduce da una stagione travagliata per motivi fisici all'Olympique Marsiglia, ha disputato il mondiale per club con l'Inter dimostrando di aver recuperato dal problema al legamento che lo aveva fermato lo scorso campionato. Carboni ha terminato in anticipo le vacanze proprio per poter essere a disposizione di Vieira già durante il ritiro in Trentino. Oggi ha sostenuto a Brescia le visite mediche per poi raggiungere Moena dove è arrivato intorno alle 16. Nel pomeriggio si è limitato a correre sul campo e domani, salvo contrattempi burocratici, dovrebbe già sostenere la prima seduta con i nuovi compagni che in programma hanno due allenamenti, uno al mattino e uno al pomeriggio. Per l'ufficialità manca solo un ultimo documento che i dirigenti rossoblù dovrebbero ricevere a breve completando così il tesseramento del giocatore.