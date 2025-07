Pescara, ingaggiato lo svincolato Olzer per l'attacco

Rimasto senza contratto dopo il fallimento del Brescia, Giacomo Olzer riparte in Serie B dal Pescara di Vivarini. "La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Olzer - si legge nella nota del club biancazzurro -. Il centrocampista classe 2001 ha firmato un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2027. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Milan, Olzer ha vestito la maglia del Brescia nelle ultime stagioni in Serie B, collezionando presenze e confermandosi come profilo di talento e prospettiva. A Giacomo il più caloroso benvenuto in biancazzurro e l’augurio di una nuova avventura ricca di soddisfazioni".