Napoli-Kim, ci siamo: da limare solo gli ultimi dettagli sull'ingaggio

IL RINFORZO

Il club azzurro pagherà la clausola rescissoria del difensore come annunciato dal tecnico del Fenerbahce

© Getty Images In casa Napoli siamo alla stretta finale per Kim Min-Jae. Il club azzurro ha deciso di chiudere la trattativa e regalare a Spalletti l'erede di Koulibaly. Mossa confermata indirettamente dal tecnico del Fenerbahce alla vigilia del preliminare di Champions League contro la Dinamo Kiev. "Il club interessato a Kim pagherà la clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore - ha spiegato Jorge Jesus -. Non c'è nulla da fare". Dichiarazioni che lasciano poco spazio alle interpretazioni, ma che ancora non sanciscono l'ufficialità. Per concludere l'operazione, infatti, mancherebbero da limare ancora alcuni dettagli legati all'ingaggio del giocatore.

Per mettere tutto nero su bianco il più in fretta possibile ed evitare l'inserimento di altri club, in questi giorni il Napoli ha spedito in Turchia un suo uomo. L'obiettivo è chiudere l'affare subito e voltare pagina dopo l'addio a Koulibaly puntando proprio sul colosso sudcoreano. Giocatore che gli azzurri seguono da tempo e che a questo punto non vogliono più farsi sfuggire. Dunque meglio non continuare a trattare sul prezzo, ma pagare la clausola rescissoria di venti milioni di euro.

Negli ultimi giorni del resto Kim non si è allenato con la squadra ed era chiaro che a breve sarebbe arrivata una svolta sul suo futuro. Svolta a tinte azzurre a quanto pare. In attesa dell'annuncio ufficiale, infatti, in casa Napoli in queste ore filtra grande ottimismo sulla fumata bianca. Soprattutto perché, archiviato il discorso col Fenerbahce, a questo punto resterebbero solo da definire gli ultimi dettagli sullo stipendio del giocatore per perfezionare il trasferimento in Italia. Il Napoli aspetta Kim.