Napoli: Kim, blitz a Istanbul per chiudere. Simeone vice Osimhen

MOSSE AZZURRE

Ospina intanto saluta: "Grazie a tutti per l'affetto"

© Getty Images "Kim è un bravo calciatore, lo stiamo seguendo come seguiamo altri. Stiamo cercando di capire come si metterà la situazione e poi decideremo". Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli non si sbilancia sul sudcoreano ma l'offensiva azzurra per quello che è considerato il profilo numero uno per sostituire Koulibaly è già partita: in corso un blitz di un dirigente a Istanbul proprio per cercare di trovare un accordo con il Fenerbahce, dopo il sorpasso al Rennes, altro club interessato al giocatore. Per avere Kim c'è da pagare la clausola da 20 milioni. Il Napoli punta a strappare un prestito con obbligo di riscatto. Sono ore decisive.

Altro nome per sostituire Koulibaly è quello di Abdou Diallo, legato fino al giugno 2024 con il Psg ma cje il club parigino è disposto anche a cedere. L'ostacolo principale è rappresentato dall'ingaggio: 5 milioni di euro. Per l'attacco Cristiano Giuntoli non ha nascosto l'interesse per Giovanni Simeone: è lui il vice-Osimhen: "Se ci fosse l'opportunità sicuramente ci butteremmo addosso...". L'affare, come riferisce 'Il Mattino', sarebbe in dirittura d'arrivo, con l'attaccante che avrebbe già raggiunto un accordo con il club azzurro.

Sul fronte delle partenze, parole di addio per: "Ahimè è arrivato il momento per me dei saluti e dei ringraziamenti dopo che per quattro anni a Napoli ho ricevuto tanto affetto e calore dalla gente, io ho sempre cercato di ricambiare dando il massimo di me stesso per ottenere ottimi risultati - le sue parole sui social - Ringrazio i miei compagni di squadra, lo staff tecnico, la società e soprattutto i tifosi che mi hanno sempre sostenuto". "Grazie David", il saluto del