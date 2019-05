Napoli-Insigne, caso ancora aperto: Milan, Inter e Atletico alla finestra

15/05/2019

A Napoli il caso Insigne non è ancora chiuso. Dopo l'incontro chiarificatore tra le parti, a Castel Volturno torna di grande attualità il futuro di Lorenzo. Tutto sembrava indirizzare la questione verso un rinnovo, ma De Laurentiis pare abbia respinto al mittente le richieste economiche di Raiola (ingaggio da 7 mln) per prolungare, lasciando aperta la porta a eventuali offerte importanti per il suo capitano. Una situazione che Milan, Inter e Atletico seguono con attenzione.