Napoli, il regalo scudetto è Kevin De Bruyne: il belga sempre più vicino

Manca ancora qualcosa all'accordo definitivo, ma l'ormai ex City ha dato apertura totale alla destinazione. Un punto non secondario visto che De Bruyne ha più volte sottolineato che avrebbe scelto la sua prossima squadra anche sulla base dei desideri della famiglia. Il gradimento della moglie per il Sud Italia era già cosa nota: il matrimonio con Kevin è stato celebrato a Sorrento con "Ciro" Mertens come testimone. Un dettaglio che mette la trattativa in discesa.