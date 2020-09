Napoli, il Manchester City prepara un'offerta da 75 milioni per Koulibaly 

NAPOLI

Il nuovo Napoli di Gennaro Gattuso ha iniziato a prendere forma nel ritiro di Castel di Sangro trascinato da Victor Osimhen, ma perché la squadra sia davvero completa si continua a lavorare sul mercato e molto delle strategie degli azzurri dipenderà dal futuro di Koulibaly. Nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis ("Gli inglesi non ci vogliono parlare dopo il caso Jorginho"), il futuro del senegalese potrebbe essere in Premier League, perché il Manchester City sarebbe pronto a presentare una nuova offerta per accontentare il presidente azzurro. Napoli, altro show di Osimhen twitter

Sfumato il sogno Messi, che ha annunciato che resterà a Barcellona, i Citizens nei prossimi giorni potrebbero arrivare ad offrire, attraverso l’intermediazione di Ramadani, fino a 75 milioni di euro bonus compresi per convincere gli azzurri a cedere il difensore. La trattativa è ovviamente solo alle fasi embrionali, ma l'interesse di Guardiola c'è ed è concreto.

La cessione del centrale 29enne porterebbe nelle casse dei partenopei un vero e proprio "tesoretto" per poi concentrarsi sulle operazioni in entrata. Tra gli obiettivi ci sono due esterni per il 4-3-3 di Gattuso e i nomi più caldi in questo momento sono quelli di Boga, Under e Brekalo, mentre a centrocampo piace molto Veretout.

