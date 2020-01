Napoli, il Chelsea piomba su Mertens

Con Olivier Giroud ai margini e Michy Batshuayi che non convince appieno, il Chelsea cerca sul mercato una punta per completare l'attacco insieme a Tammy Abraham. Secondo ESPN, i Blues avrebbero bussato alla porta del Napoli per Dries Mertens, vecchio pallino del tecnico Frank Lampard. Per il belga, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, gli azzurri avrebbero chiesto 47 milioni di euro, una cifra che frena la trattativa.