Napoli, Guti chiama Kvaratskhelia al Real Madrid: "Se viene gli regalo la mia maglietta"

SIRENE SPAGNOLE

Lo spagnolo, idolo del 77 del Napoli, prova a convincere Kvara con una promessa speciale

Kvaratskhelia è la rivelazione della magnifica stagione del Napoli in Serie A e in Europa e tutti sarebbero pronti a delle follie per strappare il georgiano agli azzurri. Dopo aver incassato dall'agente del numero 77 una vera e propria dichiarazione d'amore, la società deve però guardarsi intorno perché diversi sono i club pronti a bussare alla porta. Tra questi anche il Real Madrid, che può contare anche su Guti, uno degli idoli di Kvara, che gli ha mandato un messaggio: "Se vieni al Real ti regalo la mia maglietta".

Non un messaggio casuale quello dell'ex talento spagnolo, che ospite a El Chiringuito è rimasto sorpreso da alcune parole del georgiano. Durante la trasmissione, infatti, al 46enne sono state mostrare delle immagini di Kvaratskhelia che dichiarava: "Amo il calcio grazie a Guti, giocava nel Real Madrid e quando ero piccolo le sue magliette non si vendevano in Georgia, erano introvabili. Quindi ho comprato una magliettina bianca e gli ho scritto il suo 14".

Più volte il 22enne georgiano ha ribadito di essere innamorato del Real Madrid, occasione presa al balzo da Guti che gli ha mandato un chiaro messaggio di mercato: "Spero un giorno possa venire al Real. Non sapevo di essere il suo idolo e se è servito per vederlo giocare così ne è valsa la pena. Cosa gli posso dire? Magari gli posso mandare una mia maglia autografata, così non deve scriverci più lui il numero 14 che indossavo". Vedi anche napoli Napoli, Giuntoli: "Kvaratskhelia non è sul mercato, ce lo teniamo stretto"

Ma i tifosi partenopei possono stare tranquilli, perché Kvaratskhelia non è sul mercato. A confermarlo è stato il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, che in occasione della gara di andata di Champions League contro l'Eintracht Francoforte aveva sottolineato: "Siamo contenti di averlo con noi, ce lo teniamo stretto e non è sul mercato". Ma dopo l'ennesima investitura, arrivata anche dal compagno Osimhen che lo reputa da Pallone d'Oro, le parole dell'idolo Guti pro-Real non passeranno di certo inosservate.

Vedi anche Mercato Dalla Spagna, il Real Madrid ha due obiettivi: Kvaratskhelia e Bellingham