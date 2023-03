Kvaratskhelia, dichiarazione d'amore per il Napoli: "Mai in un'altra squadra di A"

© Getty Images

Dichiarazione d'amore al Napoli. "Kvaratskhelia non giocherà in nessuna altra squadra italiana dopo il Napoli. Ne ho parlato con lui e me lo ha confermato", queste le parole di Mamuka Jugeli, agente del georgiano, a Geo Team. Il procuratore è chiaro: "Poi non sono un profeta, non so cosa succederà fra 10-15 anni, magari mi chiamerà l’Inter e lui dirà di sì ma oggi non vuole giocare con nessun’altra squadra italiana". Una stagione da incorniciare, il rinnovo sarà una formalità: "A gennaio mi sono visto con Giuntoli, mi ha detto che non c’è fretta e nemmeno noi ne abbiamo. A Kvicha piace tutto di Napoli, se dovessimo decidere qualcosa Giuntoli sarà il primo a saperlo. È stata una chiacchierata molto amichevole".