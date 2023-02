Dalla Spagna, il Real Madrid ha due obiettivi: Kvaratskhelia e Bellingham

MERCATO

Cadena Ser, emittente madrilena, svela i piani estivi dei Blancos

© Getty Images Il primo obiettivo è Bellingham, a seguire Kvaratskhelia: stiamo parlando del Real Madrid e a sostenerlo è Cadena Ser. La correlazione tra i due giocatori non è di natura tecnica, occupando ruoli diversi, ma esclusivamente economica: secondo quanto sostiene l'emittente madrilena il Real farà infatti almeno un grande investimento la prossima estate e l'ordine di interesse è quello sopracitato. Per il centrocampista inglese ci vogliono non meno di 100 milioni - detto che il Borussia Dortmund non è venditore facile con cui trattare - ma c'è da credere che non più basso possa essere il costo del cartellino del georgiano. E, oltretutto, in fatto di venditori "difficili", il presidente De Laurentiis non è secondo a nessuno.

Il Napoli, in ogni caso, non ha certo intenzione di privarsi della sua stella, l'uomo che assieme a Osimhen sta portando gli azzurri allo scudetto tanto desiderato e atteso. Gli affari sono affari, è vero, ma Kvara è un gioiello su cui puntare per l'oggi e per il domani. Che poi Cadena Ser accompagni i rumors con il racconto di una passione madridista dell'armeno che risalirebbe addirittura alla sua infanzia sta nel gioco delle parti, in quella prosopopea che da sempre accompagna i movimenti reali o presunti del Madrid. Così come sta perfettamente nel gioco della parti anche il fatto che i grandi club europei abbiano in effetti messo gli occhi sul gioiellino azzurro che alla sua prima stagione in Italia ha fatto vedere grandi cose. Il Napoli, tuttavia, a lui è arrivato prima di tutti: AdL lo considera giustamente un asset fondamentale e per privarsene - eventualmente - 100 milioni non sono minimamente una cifra presa in considerazione.