Napoli, grandi manovre a centrocampo tra ritorni di fiamma e rinnovi pesanti (McTominay)

Il Napoli si inserisce con decisione nella corsa a Leon Goretzka, uno dei parametri zero più ambiti dell’estate. Non ci sono soltanto club di Premier League e in Italia Inter e Milan sulle tracce del centrocampista in scadenza a giugno con il Bayern Monaco e che non rinnoverà il contratto, ma anche il Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport, il ds azzurro Manna ha nuovamente inserito il nome del tedesco classe 1995 tra le opportunità da monitorare in vista della prossima stagione, pur consapevole della pesante concorrenza. Il nome di Goretzka è stato accostato al Napoli già nei mesi scorsi: a gennaio Sky Germania riferì di una proposta contrattuale concreta e importante del club azzurro al centrocampista tedesco, che congelò sia questa offerta che quelle arrivate dalla Premier League in attesa di una chiamata del Barcellona e del suo tecnico Flick.



Arrivato a Monaco nel 2018 a parametro zero dallo Schalke 04, Goretzka è diventato un pilastro del Bayern: mezzala completa, fisica, dinamica, capace di unire inserimenti, corsa e leadership silenziosa, ha contribuito alla conquista di sei campionati in Bundesliga e della Champions League 2019/20. Ora, con il contratto in scadenza e un futuro da definire, può trasformarsi in una chance concreta anche per il Napoli di Conte, alla ricerca di esperienza e personalità per ricostruire il centrocampo.